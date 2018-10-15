На наказание Кокорина и Мамаева не повлияет опьянение

Новые подробности в деле Александра Кокорина и Павла Мамаева. Наказание для футболистов не будет зависеть от того, были ли они пьяны в момент преступления.

«У футболистов взяли анализ крови для экспертизы, но по данной статье («Хулиганство») факт алкогольного или иного опьянения не является отягчающим обстоятельством», – сообщает источник со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что по данному уголовному делу задержаны четверо: помимо самих спортсменов, это брат Кокорина Кирилл и игрок любительской футбольной лиги из Подмосковья Александр Протасовицкий.

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Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»