«Бавария» нашла в «Роме» замену Роббену и Рибери

Полузащитник «Ромы» Дженгиз Ундер может продолжить карьеру в Германии. В трансфере турецкого хавбека заинтересована «Бавария».

Мюнхенский клуб ищет вингера в связи с истекающим сроком контрактов Арьена Роббена и Франка Рибери, а также травматичностью Кингсли Комана.

Ожидается, что «Рома» попросит за Ундера 60 миллионов евро. В его пользу, как считают в клубе, говорит статистика и агент, который работает со многими бывшими футболистами нынешнего тренера «Баварии» Нико Ковача.

В текущем сезоне турецкий полузащитник провел 6 игр в Серии А. забил один мяч и дважды ассистировал партнерам.

Фото: Global Look Press

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Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»