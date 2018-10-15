Хосеп Гвардиола: «Я вспоминаю о «Барселоне» с ностальгией»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола вспомнил период работы в «Барселоне», а также поделился мнением о Лионеле Месси. Испанец возглавлял каталонскую команду с 2008 по 2012 годы.

«Я вспоминаю о «Барселоне» с ностальгией, это был великолепный опыт. Это было нечто невероятное, такое происходит раз в жизни.

Что касается Месси, то он интроверт по натуре, но в то же время он свирепое животное, жаждущее конкуренции. Это помогает его партнерам играть еще лучше.

Он ненавидит проигрывать. Лео играет так, будто он все еще ребенок, но в важные моменты он делает разницу, если партнеры помогают ему», – сказал Гвардиола.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana