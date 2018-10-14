Член совета директоров «Крыльев Советов»: «Санкции могут быть вплоть до расторжения контракта»

Член совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин прокомментировал информацию о задержании игроков команды. Ранее Евгения Башкирова и Георгия Тигиева за езду в нетрезвом виде.

«Юристы должны определить степень вины и вынести свое решение. Я не начальник юридического отдела, поэтому какими именно будут санкции сказать не могу. С этим нужно разбираться отдельно. Санкции могут быть любыми вплоть до расторжения контракта», – отметил Шляхтин.

Ранее стало известно, что первичный анализ мочи Тигиева показал наличие амфетамина. Защитник выступает за самарский клуб на правах аренды из «Спартака». Его задержали вчера в нетрезвом состоянии за рулем, а в анализе мочи обнаружили амфетамин.

Также ситуацию Рюдигер Бернатек, немецкий агент защитника Георгия Тигиева:

«Я не знал об этом инциденте. Его остановили сегодня? Оу, дерьмо. Мне нужно поговорить со своим российским коллегой.

Я сейчас не в Москве, а в Германии, ведь я немецкий агент, просто помог Тигиеву найти клуб. Возможная дисквалификация на два года? Это большая проблема и дерьмо», – сказал Бернатек.

В ночь на 14 октября в Самаре также был задержан полузащитник «Крыльев» Башкиров за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Футболист ехал на арендованной машине, медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя, превышающее норму в три раза.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат» и «Комсомольская правда»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»