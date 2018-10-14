Юрист Пацев об амфетамине Тигиева: «Стандартная дисквалификация – два года»

Автор: Владимир Шевелев 0

Георгий Тигиев

Спортивный юрист Артем Пацев рассказал о ситуации с задержанием защитника «Крыльев Советов» Георгия Тигиева. Ранее в его пробе нашли амфетамин.

«Дисквалификация зависит от того, какой именно амфетамин. Он входит в разные группы. Этот случай должен стать известным допинговым службам, так как произошло это не после допинг-теста. Если они об этом узнают, откроется отдельное разбирательство.

Все вещества в запрещенном списке разбиты на две группы – особые и неособые субстанции. Разбиты по принципу, можно ли подцепить вещество случайно или ты употребляешь вещество для допинга.

Поэтому для амфетамина стандартная дисквалификация – два года. Но если будет доказано, что вещество было употреблено специально для улучшения спортивных результатов, то дисквалификация составит четыре года», – сказал Пацев.

Тигиев выступает за самарский клуб на правах аренды из «Спартака». Его задержали вчера в нетрезвом состоянии за рулем, а в анализе мочи обнаружили амфетамин.

Фото: Global Look Press

Источник:  «Чемпионат»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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