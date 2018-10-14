Юрист Пацев об амфетамине Тигиева: «Стандартная дисквалификация – два года»

Спортивный юрист Артем Пацев рассказал о ситуации с задержанием защитника «Крыльев Советов» Георгия Тигиева. Ранее в его пробе нашли амфетамин.
«Дисквалификация зависит от того, какой именно амфетамин. Он входит в разные группы. Этот случай должен стать известным допинговым службам, так как произошло это не после допинг-теста. Если они об этом узнают, откроется отдельное разбирательство.
Все вещества в запрещенном списке разбиты на две группы – особые и неособые субстанции. Разбиты по принципу, можно ли подцепить вещество случайно или ты употребляешь вещество для допинга.
Поэтому для амфетамина стандартная дисквалификация – два года. Но если будет доказано, что вещество было употреблено специально для улучшения спортивных результатов, то дисквалификация составит четыре года», – сказал Пацев.
Тигиев выступает за самарский клуб на правах аренды из «Спартака». Его задержали вчера в нетрезвом состоянии за рулем, а в анализе мочи обнаружили амфетамин.
Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»