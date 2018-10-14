Георгий Тигиев может быть дисквалифицирован на два года за употребление амфетамина

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Тигиев был задержан в Самаре после того, как попался за вождение с признаками опьянения. По неподтвержденным данным, в крови игрока нашли амфетамин.

«Если Евгений Башкиров вел себя при оформлении правонарушения достойно и воспитанно, осознавая свою вину, то господин Тигиев «включил Мамаева-Кокорина», хамил, употреблял нецензурную лексику, угрожал связями и высокими покровителями. По Тигиеву вопрос в подвешенном состоянии. Биологический материал взят на исследование. Есть подозрение, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

Также анализы показали подозрение на употребление наркотиков — амфетамина. Если это подтвердится, то Тигиева ждет дисквалификация на два года, наркологический учет и штраф 30 тыс. рублей», — заявили общественники из движения «Ночной патруль».

Тигиев является игроком «Спартака», а за самарский клуб в сезоне-2018/19 он выступает на правах аренды.

Напомним, что сегодня также стало известно о задержании полузащитника «Крыльев Советов» Евгения Башикирова. Было опубликовано видео, на котором футболиста остановили сотрудники ГИБДД в Самаре в ночь с 13 на 14 октября. Игрок находился за рулём каршеринговой машины в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»