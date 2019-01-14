Александр Кокорин: «Если 8 февраля отпустят, то за три недели тренировок физическую форму смогу привести в норму»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал посетившим его членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, что испытывает боли в травмированном колене. Также футболист поделился ожиданиями о восстановлении своей физической формы.

«Меня мучают боли в колене после травмы, потому что физических нагрузок не хватает.

Можно пригласить врача? Спасибо, я об этом даже не знал. Впрочем, что доктор может сделать в СИЗО? Пощупать колено? Мне после операции были рекомендованы специальные упражнения, нагрузки, а кто мне в СИЗО бассейн предоставит?

Как я оцениваю свою спортивную форму? Она ужасная, потому что я уже три месяца не тренировался. Если 8 февраля отпустят, то за три недели тренировок физическую форму смогу привести в норму.

Футбольный матч в СИЗО? Ко мне организаторы этого матча даже не обращались, эту тему со мной не обсуждали. У меня есть контракт. Вы можете где-то выступать без разрешения своего работодателя? Колено болит.

Новый год вообще не отмечал, неважно себя чувствовал – горло болело, насморк, казалось даже, что температура была», – сказал Александр Кокорин.

Напомним, 11 октября полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. 5 декабря Тверской суд Москвы продлил срок содержания футболистов в СИЗО «Бутырка» до 8 февраля 2019 года.

Фото: Global Look Press

Источник: «Известия»