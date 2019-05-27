Игорь Денисов: «Спасибо болельщикам «Локомотива», которые приняли меня таким, какой я есть»

Полузащитник Игорь Денисов прокомментировал свой уход из «Локомотива». Футболист выступал за «железнодорожников» с 2016 года.

«Я признателен «Локомотиву» за возможность играть в клубе, который ставит перед собой самые высокие цели, борется за трофеи, участвует в Лиге чемпионов. Сегодня наши пути расходятся, но время, проведенное в команде, всегда буду вспоминать с теплотой.

Благодарю всех, кто был рядом – руководство и сотрудников клуба, администраторов, медиков, партнеров по команде, тренерский штаб и особенно Юрия Павловича Семина, к которому я отношусь с большим уважением, и отдельное спасибо болельщикам, которые приняли меня таким, какой я есть, ваша поддержка – моя самая главная победа», – сказал Денисов.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт «Локомотива»