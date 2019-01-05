«Спартак» расторг контракт с Александром Самедовым

Полузащитник Александр Самедов и московский «Спартак» сегодня, 5 января, расторгли трудовой договор по соглашению сторон. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.

«ФК «Спартак Москва» благодарит Александра Самедова за годы, проведенные в нашем клубе, и желает ему успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

Напомним, 34-летний полузащитник является воспитанником «Спартака». Он дебютировал в составе первой команды в ноябре 2002 года. С 2005 по 2017 год Александр выступал за другие московские клубы, а в 2017 году вернулся в стан красно-белых. Вместе со «Спартаком» российский футболист стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Спартак»