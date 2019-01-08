Денис Суарес согласился перейти в лондонский «Арсенал»

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес хочет переехать в Лондон. Футболист намерен перейти в «Арсенал».

По данным источника, футболист хочет перейти именно в стан «канониров», несмотря на то, что у него есть предложения от «Милана» и «Валенсии». Желание игрока может заставить руководство «Барселоны» согласиться провести переговоры с «Арсеналом», хотя ранее сообщалось, что каталонский клуб не намерен расставаться с ним в зимнее трансферное окно. «Барселона» может согласиться отдать хавбека в аренду с обязательством выкупа летом.

В нынешнем сезоне 25-летний Суарес принял участие всего в двух матчах чемпионата Испании, проведя на поле в общей сложности 17 минут. Его контракт с каталонцами действует до лета 2020 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es