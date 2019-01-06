«Бавария» оштрафовала Франка Рибери за грубый ответ на критику в социальных сетях

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич заявил, что клуб принял решение оштрафовать полузащитника команды Франка Рибери. Напомним, он грубо ответил на критику в социальных сетях.

«Он использовал слова, которые не допустимы для игрока «Баварии». Франк как футболист нашего клуба должен быть примером для подражания. Вчера мы провели с ним основательную беседу. Я сообщил Франку, что клуб принял решение оштрафовать его. Он принял это наказание», — приводит слова Салихамиджича официальный сайт «Баварии».

Франк Рибери грубо ответил на критику за потребление «золотого стейка»

Напомним, француз опубликовал видео в своем твиттере, как знаменитый повар Нусрет Гекче по прозвищу Salt Bae подает ему «золотой стейк» стоимостью 1200 евро. После этого многие пользователи Сети раскритиковали футболиста. Рибери резко отреагировал на критику и оскорбил людей, оставивших негативные комментарии.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Бавария»