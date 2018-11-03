Премьер-лига. 13-й тур. «Локомотив» уверенно обыгрывает «Арсенал»

В 13-м туре чемпионата России «Локомотив» принимал на своем поле «Арсенал». Дубль Антона Миранчука помог хозяевам одержать уверенную победу — 3:1.

Премьер-лига. 13-й тур

ЛОКОМОТИВ — АРСЕНАЛ — 3:1 (1:1)

Москва. 3 ноября.

Стадион: «РЖД Арена».

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

«Локомотив»: Гилерме, Крыховяк, Инатьев, Кверквелия, Хеведес, И. Денисов, Антон Миранчук (Жемалетдинов, 82), Баринов (Идову, 46), Фернандеш, Алексей Миранчук, Фарфан (Эдер, 46).

«Арсенал»: Нигматуллин, Хагуш, Григалава, Беляев, Альварес, Мохаммед, Костадинов, Мирзов (Ожегович, 76), Ткачев (Лесовой, 67), Горбатенко (Бакаев, 57), Джорджевич.

Голы: 1:0 — Хеведес (26), 1:1 — Беляев (35), 2:1 — Антон Миранчук (70), 3:1 — Антон Миранчук (74).

Предупреждения: Мохаммед (19), Баринов (32), Мирзов (69), Идову (76), Джорджевич (77).

14 (7) удары (в створ) 12 (6)

14 фолы 13

6 угловые 6

2 офсайды 0

60 % владения мячом 40

С первых минут команды начали играть в открытый футбол. И уже на 13-й минуте Антон Миранчук опасно пробил в ближний угол рядом со штангой. Спустя 5 минут Гилерме скинул мяч прямо на ногу Мохаммеду, полузащитник нанес удар, но мяч пролетел чуть левее ворот. На 26-й минуте «железнодорожники» забили. Фернандеш навесил в штрафную «Арсенала», Нигматуллин ошибся на выходе и Хеведес перевел мяч в сетку ворот. Не прошло и десяти минут, а гости ответили своим голом. Ткачев навесил прямо на голову Беляева, а тот кивком отправил мяч в сетку. Во втором тайме «Локомотив» завладел преимуществом. Москвичи прижали туляков к воротам. На 70-й минуте Крыховяк обыграл защитников «Арсенала» и отдал пас на свободного Антона Миранчука, а тот точным ударом вонзил мяч в угол. Спустя 4 минуты Антон оформил дубль. Полузащитник «Локомотива» разобрался с игркоками «Арсенала» и отправил мяч в сетку. После этого команда Олега Кононова имела несколько опасных моментов, но реализовать их помешал Гилерме, который тащил каждый удар.

Фото: твиттер «Локомотива»

Источник: Еженедельник «Футбол»