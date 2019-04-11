«Манчестер Юнайтед» повторил антирекорд 14-летней давности

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» принимал «Барселону». Встреча закончилась победой каталонцев — 1:0.

В этой игре клубу из Манчестера не удалось нанести ни одного удара в створ ворот соперника, несмотря на десять ударов в сторону ворот. Это случилось впервые с 2005 года. Тогда «Манчестер Юнайтед» ни разу не пробил в створ ворот «Милана».

Отметим, что «Барселона» пробила по воротам пять раз, но три удара каталонцев пришлись в створ.

Ответный матч «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» состоится 16 апреля на «Камп Ноу». Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА