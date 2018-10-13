Маурицио Сарри не включил «Реал» в число фаворитов Лиги чемпионов

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением о фаворитах Лиги чемпионов. «Реал», победителя последних трех розыгрышей, он среди них не видит.

— Кто выиграет чемпионат Италии?

– У «Ювентуса» нет конкурентов. В этом сезоне они могут добиться успеха и в Лиге чемпионов. Там два фаворита.

— «Ювентус» и «Реал»?

– Нет. «Ювентус» и «Манчестер Сити». Мне всегда казалось, что команда Гвардиолы дозревает для решающего броска в Лиге чемпионов. Для меня в этом турнире будет два фаворита. Потом надо посмотреть, как будут выглядеть в марте испанские клубы, – сказал Сарри.

В текущем сезоне «Челси» под руководством итальянского специалиста делит первое место в АПЛ. В Лиге Европы «синие» одержали две победы в двух матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: Corriere dello Sport

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»