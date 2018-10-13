Адвокат Кокориных: «Побои на видео не предполагают содержания под стражей»

Татьяна Стукалова — вице-президент Гильдии российских адвокатов, защищающая в суде братьев Кокориных. Она выступила с заявлением.

«Наверное,моя позиция требует дополнительного пояснения, как стало понятно при реакции на многие мои посты. Так вот, почему я не считаю шумиху неопределенного круга лиц общественным мнением, потому что общественное мнение возникает только в результате ознакомления общественности с полной информацией о произошедшем.

Мне, конечно, скажут, что есть видеозапись. Я этого не отрицаю, но видеозапись отражает только факт причинения побоев, что влечет квалификацию только по статье 116 УКРФ, которая не предполагает меры пресечения в виде содержания под стражей.

А хулиганство (статья 213 УКРФ) – это действия, грубо нарушающие общественный порядок, в том числе и побои, которые причиняются беспричинно, без всякого повода. Только при такой квалификации человека можно изолировать от общества.

В нашем случае без учета инициативной перебранки потерпевшего с обвиняемым, которая препятствует обвинению в хулиганстве, и так понятно: «хулиганы» почему-то не приставали к другим гражданам и не трогали их имущество.

Поэтому возникают сомнения в законности обвинения по хулиганству. А они, в свою очередь, должны толковаться в пользу обвиняемых – презумпция невиновности, гарантированная Конституцией РФ.

Безобразно выглядит процесс вызова ребят в ГСУ на допрос. Согласно видеоролику, размещенному в СМИ, из двери помещения ГСУ выходит неизвестный человек и выкрикивает ультиматум, что в случае неявки до 18:00 будет объявлен федеральный розыск.

Для вызова на допрос должна быть направлена повестка, а при срочности – с нарочным. Федеральный розыск объявляется только после местного розыска через 6 месяцев после происшествия», – написала Стукалова.

Фото: Global Look Press

Источник: Инстаграм Татьяны Стукаловой

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»