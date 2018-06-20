ЧМ-2018. Группа В. 2-й тур. Гол Диего Косты принес Испании первую победу на турнире

В заключительном матче второго тура в группе И сыграли Иран и Испания. Благодаря единственному голу чемпионы мира-2010 одержали трудовую победу.

Группа В. 2-й тур.

ИРАН — ИСПАНИЯ — 0:1 (0:0).

Казань. 20 июня.

Стадион «Казань Арена». 45379 зрителей.

Судья: Андрес Кунья (Уругвай).

Иран: Беиранванд, Резаян, Пуралиганджи, Хоссеини, Хаджсафи (Мохаммади, 69), Эззатоллахи, Эбраими, Тареми, Амири (Годдос, 86), Ансарифард (Джаханбакш, 74), Азмун.

Испания: де Хеа, Карвахаль, Пике, Рамос, Альба, Васкес (Асенсио, 80), Бускетс, Иньеста (Коке, 71), Сильва, Иско, Диего Коста (Родриго, 89).

Гол: 0:1 — Коста (54).

Предупреждение: Амири (79), Эбраими (90).

7 (0) удары (в створ) 11 (6)

14 фолы 14

2 угловые 6

2 офсайды 1

22 % владения мячом 78

Иранцы с первых минут придерживались оборонительной тактики — большую часть матча команда Кейруша провела в обороне, редко выходя в контратаки. В центре поля футболисты из Ирана действовали цепко и пытались перехватить мяч у европейцев на любом участке поля, а иногда играли и в высоком прессинге. Испанцы провели активный отрезок в начале второго тайма, в результате которого счет был открыт: Коста поборолся в штрафной площади Беиранванда и вынудил ошибиться иранского защитника, который попал в Диего. В итоге мяч залетел в нижний угол номинальных хозяев, а Коста догнал Черышева, занимающего второе место в списке лучших бомбардиров турнира. На 62-й минуте Эззатоллахи сравнял счет и успел отпраздновать гол вместе с запасными игроками, выбежавшими на поле, но арбитр не насчитал взятие ворот из-за офсайда. Далее исламская команда имела несколько шансов для гола, только их подвела реализация. В итоге испанцы одержали первую победу на турнире, теперь в их активе 4 очка. Иранцы же перед заключительным туром имеют три очка и занимают третье место в квартете.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»