Джесси Лингард рассказал, что Оле-Гуннар Сульшер говорит футболистам перед каждым матчем «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард рассказал про слова, которыми главный тренер команды Оле-Гуннар Сульшер перед каждым матчем заводит игроков. Речь наставника «красных дьяволов» впечатляет.

«Он говорит нам: «Наслаждайтесь игрой. Играйте с улыбкой на лице, играйте в атакующий футбол и выигрывайте матч», — цитирует Лингарда The Telegraph.

Напомним, норвежский тренер возглавил манкунианцев после увольнения Жозе Моуринью. Под его руководством клуб выиграл 9 матчей из 10.

Подопечные Сульшера после 25 туров занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 баллов.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph