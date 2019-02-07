Арсен Венгер получил предложения от четырех клубов

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может в скором времени вернуться к футбольной деятельности. Французский специалист намерен приступить к работе в течение месяца.

По информации источника, Венгер получил предложения от четырех клубов, желающих видеть его у руля команды. Стоит отметить, что среди них нет представителей английской Премьер-лиги, где француз не хочет оказаться из-за возможной встречи с «Арсеналом».

Также 69-летнему тренеру сделала предложение национальная федерация, пригласившая его на пост главного тренера сборной.

Ранее сообщалось, что в услугах Арсена Венгера заинтересованы «Бавария», «Милан», «Реал» и «Пари Сен-Жермен», однако парижский клуб готов предложить ему должность директора.

Фото: Global Look Press

Источник: The Times