Арсен Венгер получил предложения от четырех клубов

Автор: Роман Шлуинский 0

Венгер

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может в скором времени вернуться к футбольной деятельности. Французский специалист намерен приступить к работе в течение месяца.

По информации источника, Венгер получил предложения от четырех клубов, желающих видеть его у руля команды. Стоит отметить, что среди них нет представителей английской Премьер-лиги, где француз не хочет оказаться из-за возможной встречи с «Арсеналом».

Также 69-летнему тренеру сделала предложение национальная федерация, пригласившая его на пост главного тренера сборной.

Ранее сообщалось, что в услугах Арсена Венгера заинтересованы «Бавария», «Милан», «Реал» и «Пари Сен-Жермен», однако парижский клуб готов предложить ему должность директора.

Фото: Global Look Press
Источник: The Times

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