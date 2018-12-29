Поль Погба: «Я думал об отце во время финала, посмотрел на небо и вернул кубок домой»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба рассказал о главном событии 2018 года. Также он поделился своими размышлениями во время чемпионата мира.

«Главное воспоминание 2018 года? Тут и думать нечего — это чемпионат мира и наша победа. Во время турнира был момент, который, как мне кажется, определил нашу победу. Все игроки сборной собирались вместе, играла музыка, и мы разговаривали. Мы сидели и воображали, что станем чемпионами мира. Это происходило не каждый день, но иногда между матчами мы так собирались. Я скучаю по этим моментам.

Во время чемпионата мира я много думал об отце. Когда я был ребенком, мы вместе смотрели финал мундиаля 1998 года. Сейчас его уже нет в живых. Я думал о нем во время финала, посмотрел на небо и вернул кубок домой», — сказал Поль Погба.

В этом сезоне 25-летний француз принял участие в 16 матчах чемпионата Англии. Он забил 5 мячей и отдал 5 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Get French Football News