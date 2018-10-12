«ПСЖ» и «Црвена Звезда» высказались по поводу обвинений в договорном матче

«ПСЖ» и «Црвена Звезда» ответили на обвинения L’Equipe. Ранее во французском издании появилась новость, что УЕФА подозревает обе команды в проведении договороного матча , который состоялся в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«С огромным недоумением и негодованием мы узнали ту информацию, с которой вы поделились с нами сегодня. Ни с кем из нашего клуба не обсуждались вопросы, которые касаются организации матча, а именно встреч, визитов, официальных ужинов, которые предшествуют каждому матчу Лиги чемпионов.

На данный момент «ПСЖ» хотел бы подчеркнуть свою преданность основному принципу спорта — целостности соревнований и отказу от любых действий, которые могут поставить ее под сомнение», — так ситуацию прокомментировали представители топ-клуба Лиги 1.

УЕФА подозревает «ПСЖ» и «Црвену Звезду» в организации договорного матча

А с таким заявлением выступила пресс-служба сербской команды: «Заявления в этой статье наносят серьезный ущерб нашему имиджу и репутации клуба. Нынешние технологии настолько продвинуты, что просто невозможно, чтобы такой случай нельзя было проверить. Надеемся, что правда об этом инциденте будет установлена как можно скорее, чтобы снять подозрения в отношении участия представителей в нечестной деятельности».

Напомним, встреча завершилась с разгромным счетом — парижане победили (6:1). За «ПСЖ» забили Неймар (трижды), Мбаппе, Кавани и Ди Мария, а единственный гол сербов на свой счет записал Марин.

Фото: Global Look Press

Источник: официальные сайты «ПСЖ» и «Црвены Звезды»