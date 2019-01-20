Жозе Моуринью: «Меня уже пригласили на хоккейный суперматч в Россию — у меня такое впервые»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сказал, что он получил необычное приглашение. Его позвали на хоккейный матч в России.

«Меня уже пригласили на хоккейный суперматч в Россию — у меня такое впервые», — заявил Моуриньо, делясь планами на будущее.

Напомним, Жозе Моуриньо был уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» в середине декабря 2018 года. До конца нынешнего сезона возглавлять «красных дьяволов» будет бывший игрок клуба Уле-Гуннар Сульшер.

Португальский специалист является одним из самых титулованных тренеров в истории футбола. Жозе дважды выигрывал Лигу чемпионов, трижды становился чемпионом Англии, дважды — Италии, однажды — Испании. Выигрывал Кубок УЕФА и Лигу Европы УЕФА.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph