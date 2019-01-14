«Зенит» просит у «Челси» 40 миллионов евро за Леандро Паредеса

«Зенит» потребовал от «Челси» увеличить предложение по полузащитнику Леандро Паредесу. Петербургский клуб рассчитывает выручить за футболиста 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что английский клуб предложил за 24-летнего аргентинца 30 миллионов евро.

Стоит отметить, что в трансфере заинтересован главный тренер «Челси» Маурисио Сарри, который видит в Паредесе замену перешедшему в «Монако» Сеску Фабрегасу.

Напомним, «Зенит» купил Паредеса в 2017 году у «Ромы». В текущем сезоне чемпионата России футболист провел 15 матчей, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com