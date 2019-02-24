«Манчестер Сити» в 6-й раз выиграл Кубок английской лиги

Автор: Роман Шлуинский 0

«Манчестер Сити» победил «Челси» в финале Кубка английской лиги (0:0, по пенальти – 4:3). Таким образом, «горожане» завоевали этот титул в 6-й раз.

Ранее команда из Манчестера выигрывали этот трофей в 1970, 1976, 2014, 2016, 2018 годах.

«Ман Сити» обошел «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллу», которые брали Кубок лиги по пять раз. Чаще турнир выигрывал лишь «Ливерпуль» – 8 раз.

Стоит отметить, что «голубые» побеждают в кубке второй год подряд. «Манчестер Сити» стал четвертым клубом, бравшим этот трофей два раза подряд. Ранее это удалось «Ноттингем Форест» (1978-1979, 1989-1990), «Ливерпулю» (1981-1984) и «МЮ» (2009-2010).

Фото: Global Look Press
Источник: Gracenote Live

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