Оле-Гуннар Сульшер — первый тренер в истории АПЛ, который набрал более 25 очков в 10 первых матчах

В матче 27-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем» — 0:0. Благодаря этому результату главный тренер манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер побил рекорд АПЛ.

Под руководством норвежского специалиста «МЮ» набрал 26 очков в 10 встречах, что стало наилучшим тренерским достижением в истории турнира.

Предыдущий рекорд принадлежал Гусу Хиддинку, который за первые 10 матчей в «Челси» набрал 25 очков.

После 27 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» с 52 очками занимает пятое место.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»