Оле-Гуннар Сульшер — первый тренер в истории АПЛ, который набрал более 25 очков в 10 первых матчах

Автор: Роман Шлуинский 0

В матче 27-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем» — 0:0. Благодаря этому результату главный тренер манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер побил рекорд АПЛ.

Под руководством норвежского специалиста «МЮ» набрал 26 очков в 10 встречах, что стало наилучшим тренерским достижением в истории турнира.

Предыдущий рекорд принадлежал Гусу Хиддинку, который за первые 10 матчей в «Челси» набрал 25 очков.

После 27 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» с 52 очками занимает пятое место.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Манчестер Юнайтед

Гарет Саутгейт может летом возглавить «МЮ»

Оле-Гуннар Сульшер повторил лучший старт в истории «МЮ»

Поль Погба

Поль Погба: «Манчестер Юнайтед» по силам попасть в топ-4. Знаем, что это возможно»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 