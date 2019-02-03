Серхио Агуэро оформил 10-й хет-трик в АПЛ. До рекорда Алана Ширера еще один

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро оформил хет-трик в матче с «Арсеналом». Матч закончился победой «горожан» — 3:1.

Аргентинцу это удалось уже в 10-й раз. Больше хет-триков в эпоху АПЛ только у Алана Ширера – 11.

Стоит отметить, что Агуэро подобрался к лидерам гонки бомбардиров. На его счету 14 голов в 20 матчах — он догнал форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна.

На один гол больше у Пьера-Эмерика Обамеянга из «Арсенала» (15) и на 2 – у нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха (16).

После 25 игр «Манчестер Сити» с 59 очками занимает второе место в чемпионате Англии.

Фото: Global Look Press

Источник: Opta