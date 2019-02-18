Федор Кудряшов забил победный гол в дебютном матче за «Истанбул»

В матче 22-го тура чемпионата Турции «Антальяспор» принимал «Истанбул». Матч закончился победой гостей — 1:0.
Защитник сборной России Федор Кудряшов, вышедший в стартовом составе на позиции левого защитника, провел свой первый матч за клуб из Стамбула.
На 33-й минуте российский футболист забил гол, который оказался победным для «Истанбула». Стоит отметить, что Кудряшов провел все 90 минут на поле.
Başakşehir'in Kudryashov ile bulduğu gol. pic.twitter.com/zOmwGJTd4r
— TurkSpor TV (@TurkSporTV) February 18, 2019
После 22 туров «Истанбул» с 48 очками занимает первое место в Суперлиге. Идущий вторым «Галатасарай» отстает от лидера на шесть очков.
Фото: твиттер «Истанбула»
Источник: Еженедельник «Футбол»