Федор Кудряшов забил победный гол в дебютном матче за «Истанбул»

В матче 22-го тура чемпионата Турции «Антальяспор» принимал «Истанбул». Матч закончился победой гостей — 1:0.

Защитник сборной России Федор Кудряшов, вышедший в стартовом составе на позиции левого защитника, провел свой первый матч за клуб из Стамбула.

На 33-й минуте российский футболист забил гол, который оказался победным для «Истанбула». Стоит отметить, что Кудряшов провел все 90 минут на поле.

Başakşehir'in Kudryashov ile bulduğu gol. pic.twitter.com/zOmwGJTd4r — TurkSpor TV (@TurkSporTV) February 18, 2019

После 22 туров «Истанбул» с 48 очками занимает первое место в Суперлиге. Идущий вторым «Галатасарай» отстает от лидера на шесть очков.

Фото: твиттер «Истанбула»

Источник: Еженедельник «Футбол»