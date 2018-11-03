В академии «Спартака» 14 человек заболело гепатитом А

Автор: Роман Шлуинский 0

Воспитанник академии «Спартака» рассказал о вспышке гепатита А в интернате. Возможно, что причина болезни — пища.

«14 человек вроде заболело гепатитом А. Кровь у меня взяли, сейчас как раз в больнице нахожусь. Анализы все сдал.

В академии говорят, что все пошло из-за столовой. Вообще, симптомов у меня нет, чувствую себя хорошо, только в крови нашли подозрение на гепатит А», – сказал Артем.

Сейчас деятельность интерната «Спартака» временно приостановлена. Воспитанникам нельзя выступать в официальных соревнованиях  до 5 декабря.

Фото: twitter «Спартака»
Источник: Sport24

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