В академии «Спартака» 14 человек заболело гепатитом А

Воспитанник академии «Спартака» рассказал о вспышке гепатита А в интернате. Возможно, что причина болезни — пища.

«14 человек вроде заболело гепатитом А. Кровь у меня взяли, сейчас как раз в больнице нахожусь. Анализы все сдал.

В академии говорят, что все пошло из-за столовой. Вообще, симптомов у меня нет, чувствую себя хорошо, только в крови нашли подозрение на гепатит А», – сказал Артем.

Сейчас деятельность интерната «Спартака» временно приостановлена. Воспитанникам нельзя выступать в официальных соревнованиях до 5 декабря.

Фото: twitter «Спартака»

Источник: Sport24