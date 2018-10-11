Александр Кокорин и Павел Мамаев помещены в СИЗО на два месяца. Хронология падения

Для форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева избрали меру наказания в Тверском районном суде Москвы. Длительность ареста установлена на 1 месяц и 28 суток и пройдет до 8 декабря нынешнего года.
Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца для нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
Дело Кокорина ведет заместитель председателя Тверского районного суда города Москвы Мария Сизинцева.
Вчера Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев были задержаны на 48 часов. Они подозреваются в нападении на водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также на двух чиновников Минпромторга.
Мамаев задержан законно и обоснованно. С доводами следствия суд согласился. Залог, домашний арест невозможен. Суд постановил: заключить подозреваемого под стражу сроком на 1 месяц 28 суток.
Из заявления Пака:
«Сел за стол, ждал коллегу. За соседним столом начались издевательства на расовой почве. Пели песню корейского исполнителя. Потребовал прекратить издевательства. Подошли двое людей – нанесли удары. Побои мне нанесены из национальной ненависти».
Следователь: «Преступления совершены с особым цинизмом и жестокостью, группой лиц, Мамаев представляет общественную опасность, кроме того обладает средствами, чтобы скрыться от следствия или оказать давление. На свободе как минимум один соучастник. Следствие просит суд избрать меру пресечения, связанную с лишением свободы – заключить под стражу».
Форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев после заседаний в Тверском суде Москвы о выборе меры пресечения отправлены в Бутырский следственный изолятор. Об этом сообщил адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
Мера пресечения в виде ареста установлена на 1 месяц и 28 суток — до 8 декабря. Решение пока не вступило в силу – у адвокатов есть три дня на подачу апелляционной жалобы. Бушманов, как ранее и адвокат Кокорина Олег Попов, заявил о намерении опротестовать решение суда.
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Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей», Mash, Википедия, «Комсомольская правда»