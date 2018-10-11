Суд заключил Павла Мамаева под стражу

Автор: Владимир Шевелев 0

Павел Мамаев

Тверской суд Москвы избрал меру пресечения для хавбека «Краснодара» Павла Мамаева. Ранее в качестве меры пресечения Александра Кокорина заключили под стражу до 8 декабря

Футболист проходит как подозреваемый по уголовному делу о двух драках в центре Москвы. Полузащитник вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным и еще группой лиц участвовал в конфликтах с сотрудником Минпромторга Денисом Паком и водителем Виталием Соловчуком.

Суд в качестве меры пресечения заключил Мамаева под стражу до 8 декабря.

«Мамаев задержан законно и обоснованно. С доводами следствия суд согласился. Залог, домашний арест невозможен. Суд постановил: заключить подозреваемого под стражу сроком на 1 месяц 28 суток», – сказано в решении.

Александр Кокорин ранее получил такую же меру пресечения.

Фото: Global Look Press

Источник:  РАПСИ

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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