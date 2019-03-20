Один из игроков ЦСКА хочет покинуть команду

Один из футболистов ЦСКА хочет покинуть московскую команду. Сообщается, что этим игроком является нападающий Абель Эрнандес.

По информации источника, 28-летний уругвайский футболист собирается вернуться в Серию А. Отметим, что ранее он выступал в составе «Палермо» с 2009 по 2014 год.

Напомним, Эрнандес перешел в ЦСКА в августе 2018 года на правах свободного агента. Его соглашение с московским клубом рассчитано на три года.

В нынешнем сезоне Абель Эрнандес принял участие в 9 матчах РПЛ. Он забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Tuttomercatoweb Сергей Дроняев