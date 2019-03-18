«Манчестер Юнайтед» принял решение относительно покупки Гарета Бэйла

«МЮ» принял решение относительно покупки полузащитника «Реала» Гарета Бэйла. Манкунианцы не будут приобретать 29-летнего валлийца.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» не устраивает возраст валлийца (29 лет) и его потенциально высокая стоимость.

Сообщается, что «красные дьяволы» хотят сосредоточиться на трансферах молодых талантливых футболистов.

Напомним, ранее «Реал» изъявил желание продать валлийца в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Гарет Бэйл принял участие в 22 матчах чемпионата Испании. Он забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN