Брат Кокорина дал показания против Мамаева

Брат форварда «Зенита» Александра Кокорина, Кирилл, дал показания по делу об избиении. Его также обвиняют в причинении побоев.
— Мамаев взял мужчину рукой за горло, мужчина стал убегать. За ним побежали Мамаев, Кокорин, Куропаткин. Мамаев его ударил, — сказал Кирилл Кокорин.
Также показания Александра Кокорина зачитали Павлу Мамаеву. Вот их фрагмент:
— Распивали спиртные напитки. Вышли из клуба в 7 утра. Водитель оскорбил. Началась потасовка. Затем пришли в кафе, где Пак нецензурно выразился, и началась перепалка.
Вчера Павел Мамаев и Александр Кокорин были задержаны на 48 часов. Они подозреваются в нападении на водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также на двух чиновников Минпромторга.
Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»