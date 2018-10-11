Брат Кокорина дал показания против Мамаева

Брат форварда «Зенита» Александра Кокорина, Кирилл, дал показания по делу об избиении. Его также обвиняют в причинении побоев.

— Мамаев взял мужчину рукой за горло, мужчина стал убегать. За ним побежали Мамаев, Кокорин, Куропаткин. Мамаев его ударил, — сказал Кирилл Кокорин.

Также показания Александра Кокорина зачитали Павлу Мамаеву. Вот их фрагмент:

— Распивали спиртные напитки. Вышли из клуба в 7 утра. Водитель оскорбил. Началась потасовка. Затем пришли в кафе, где Пак нецензурно выразился, и началась перепалка.

Вчера Павел Мамаев и Александр Кокорин были задержаны на 48 часов. Они подозреваются в нападении на водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также на двух чиновников Минпромторга.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»