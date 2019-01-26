Дмитрий Комбаров вернулся в общую группу «Спартака»

«Спартак» провел тренировку на катарском сборе в Дохе. Левый защитник Дмитрий Комбаров тренировался с общей группой москвичей.

Центральный защитник Сальваторе Боккетти набирает форму на поле с физиотерапевтом без ограничений.

После вчерашнего матча с «Зенитом» (3:0) в целях профилактики работают по индивидуальному плану Луис Адриано, Михаил Игнатов и Александр Ломовицкий.

Нападающий Зе Луиш вышел на утреннюю тренировку с перевязанной рукой, однако серьезной травмы у него нет.

В нынешнем сезоне Дмитрий Комбаров принял участие в 11 матчах чемпионата России. Он забил 1 гол.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер «Спартака»