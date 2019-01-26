Дмитрий Комбаров вернулся в общую группу «Спартака»

Автор: Роман Шлуинский 0

«Спартак» провел тренировку на катарском сборе в Дохе. Левый защитник Дмитрий Комбаров тренировался с общей группой москвичей.

Центральный защитник Сальваторе Боккетти набирает форму на поле с физиотерапевтом без ограничений.

После вчерашнего матча с «Зенитом» (3:0) в целях профилактики работают по индивидуальному плану Луис Адриано, Михаил Игнатов и Александр Ломовицкий.

Нападающий Зе Луиш вышел на утреннюю тренировку с перевязанной рукой, однако серьезной травмы у него нет.

В нынешнем сезоне Дмитрий Комбаров принял участие в 11 матчах чемпионата России. Он забил 1 гол.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер «Спартака»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Лига чемпионов. 5 тур. «Спартак» — «Марибор» — 1:1. Москва. «Открытие Арена». 21 ноября 2017 г.

Дмитрий Комбаров о трансфере Айртона Дантаса: «Мне теперь с футболом заканчивать, что ли? Я полон желания играть»

Билялетдинов и Тимофеев

«Крылья Советов» арендуют Артема Тимофеева у «Спартака» и продлят аренду Виталия Денисова

Кононов

Олег Кононов: «Федун говорил, чтобы была игра и чтобы стиль игры от академии и до первой команды был одинаковым»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 