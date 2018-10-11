Александр Кокорин заключен под стражу

Тверской суд Москвы избрал меру пресечения для форварда «Зенита» Александра Кокорина. Футболист проходит как подозреваемый по уголовному делу о двух драках в центре Москвы.

Нападающий «Зенита» вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и еще группой лиц участвовал в конфликтах с сотрудником Минпромторга Денисом Паком и водителем Виталием Соловчуком.

«Преступления совершены с особым цинизмом и жестокостью, группой лиц, Мамаев представляет общественную опасность, кроме того обладает средствами, чтобы скрыться от следствия или оказать давление. На свободе как минимум один соучастник. Следствие просит суд избрать меру пресечения, связанную с лишением свободы – заключить под стражу», — отметил следователь.

Суд в качестве меры пресечения заключил Кокорина под стражу до 8 декабря. Дело Кокорина ведет заместитель председателя Тверского районного суда города Москвы Мария Сизинцева.

Кирилл Кокорин, брат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, также арестован на два месяца.

«Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко подтвердила арест Кирилла Кокорина: он отправляется в СИЗО до 8 декабря. Кирилл Кокорин пока имеет статус подозреваемого в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ) и в двух эпизодах побоев (статьи 116 УК РФ)», – сообщается на сайте Российского агентства правовой и судебной информации.

Фото: ФК «Зенит»

Источник: Mash

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»