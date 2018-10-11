Секретарь Общественной комиссии: «Кокорин и Мамаев были готовы к тому, что их арестуют»

Иван Мельников — ответственный секретарь Общественной комиссии Москвы. Он побывал в изоляторе временного содержания у футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

– Выглядели они сильно уставшими, – начал Мельников. – Хотели просто спать, ведь всю ночь их возили в автозаке по следственным мероприятиям – брали анализы, и даже привозили в травмпункт. Зачем – не понятно, на самочувствие они не жаловались. Их спросили: «Били ли вас?». Оба ответили: «Нет». И тот, и другой отрицают употребление наркотиков.

При этом говорят, что пили пиво, которое повлияло на них негативно, потому что они всю ночь не спали, когда ехали в поезде. Другого алкоголя они не употребляли. Они раскаиваются в совершенном, понимают, что переборщили, и частично признают вину. И Кокорин, и Мамаев надеются продолжить спортивную карьеру после разрешения всех проблем.

– Обычно люди не предполагают своего долговременного содержания и приезжают неподготовленными, но Кокорин и Мамаев, видимо, ожидали, что такое может произойти, – отметил представитель общественной комиссии. – Они были готовы к тому, что их арестуют.

Содержат их в нормальных условиях – их расселили по двум разным трехместным камерам с другими обвиняемыми. С питанием все прекрасно – у ИВС – соглашения с учреждениями общественного питания.

– Видно было, что сокамерникам интересна эта история футболистов, что им любопытно пообщаться с ними, – добавил Мельников. – У Кокорина в камере граждане не заявляли, что ранее были судимы. Единственное – второй сокамерник курящий, а он сам не курит, как и Мамаев. Но Александр сказал, что готов потерпеть. Павел очень скучает по жене и ребенку.

Мы переживали, что с ним содержится гражданин, обвиняемый в совершении тяжких преступлений, а другой его сокамерник – дальнобойщик. Первый рассказывал много разных моментов. В частности он сокрушался, что в этом ИВС нет телевизора, но подмосковных учреждениях они есть. Мы обратили внимание на эту проблему, что до суда их можно обеспечить телевизорами.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»