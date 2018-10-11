Александр Кокорин обратился с извинениями в зале суда

Вчера Александр Кокорин и Павел Мамаев были задержаны на 48 часов. Они подозреваются в нападении на водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также на двух чиновников Минпромторга.

В данный момент проходит заседание суда. Ранее форвард заявил, что ударил чиновника Минпромторга Дениса Пака из-за того, что тот обматерил его компанию.

— По пьяни мы начали сравнивать соседа по столу с исполнителем «Гангнам стайла», он обиделся и обматерил нас, — приводит слова Кокорина.

О случившемся рассказал друг чиновника Минпромторга Александра Пака.

— Друг Пака утверждает в показаниях, что во время конфликта в «Кофемании» компания футболистов угрожала им словами «Вам повезло, что вы еще живы», — написала в своем Твиттере журналистка русской службы ВВС Лиза Фохт.

После форвард «Зенита» принес извинения за свой поступок. Как и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, его обвиняют в хулиганстве.

— Я хотел бы принести извинения за мой недостойный поступок. Мне очень стыдно перед своими родителями, клубом, болельщиками, — сказал Кокорин в зале суда. — Я вел себя недопустимо, я сделаю все, чтобы заслужить прощение и загладить вину. Прошу не лишать меня свободы.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»