Стали известны даты проведения оставшихся матчей РПЛ

Стали известны даты проведения оставшихся матчей чемпионата России в нынешнем сезоне. Об этом сообщает официальный сайт РПЛ.

3 апреля (среда)

Матч 16 тура

«Оренбург» — «Крылья Советов» 17.00

3, 4 апреля (среда, четверг)

Матчи 1/2 финала Кубка России 2018/2019

22 тур

6 апреля (суббота)

«Анжи» — «Динамо» 14.00

«Краснодар» — «Крылья Советов» 16.30

«Спартак Москва» – ЦСКА 19.00

7 апреля (воскресенье)

«Уфа» — «Ростов» 11.30

«Урал» — «Енисей» 14.00

«Рубин» — «Арсенал» 16.30

«Локомотив» — «Зенит» 19.00

8 апреля (понедельник)

«Оренбург» — «Ахмат» 17.00

23 тур

12 апреля (пятница)

«Крылья Советов» — «Рубин» 18.30

13 апреля (суббота)

«Енисей» — «Уфа» 11.30

«Арсенал» — «Урал» 14.00

ЦСКА — «Оренбург» 16.30

«Ахмат» — «Локомотив» 19.00

14 апреля (воскресенье)

«Динамо» — «Краснодар» 14.00

«Зенит» — «Анжи» 16.30

«Ростов» — «Спартак Москва» 19.00

24 тур

19 апреля (пятница)

«Анжи» — «Ахмат» 19.30

20 апреля (суббота)

«Уфа» — «Арсенал» 11.30

«Оренбург» — «Ростов» 14.00

«Динамо» — «Крылья Советов» 16.30

«Локомотив» – ЦСКА 19.00

«Краснодар» — «Зенит» 21.00

21 апреля (воскресенье)

«Урал» — «Рубин» 16.30

«Спартак Москва» — «Енисей» 19.00

25 тур

24 апреля (среда)

«Ростов» — «Локомотив» 19.00

«Рубин» — «Уфа» 19.30

«Ахмат» — «Краснодар» 19.00

ЦСКА — «Анжи» 19.30

«Зенит» — «Динамо» 21.00

25 апреля (четверг)

«Енисей» — «Оренбург» 16.00

«Крылья Советов» — «Урал» 18.30

«Арсенал» — «Спартак Москва» 20.30

26 тур

27 апреля (суббота)

«Анжи» — «Ростов» 16.30

«Динамо» — «Ахмат» 19.00

28 апреля (воскресенье)

«Уфа» — «Урал» 11.30

«Спартак Москва» — «Рубин» 14.00

«Зенит» — «Крылья Советов» 16.30

«Краснодар» – ЦСКА 19.00

«Локомотив» — «Енисей» 21.00

29 апреля (понедельник)

«Оренбург» — «Арсенал» 17.00

27 тур

3 мая (пятница)

«Енисей» — «Анжи» 14.00

«Рубин» — «Оренбург» 16.30

4 мая (суббота)

«Урал» — «Спартак Москва» 14.00

«Ахмат» — «Зенит» 16.30

«Арсенал» — «Локомотив» 19.00

5 мая (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Уфа» 14.00

ЦСКА — «Динамо» 16.30

«Ростов» — «Краснодар» 19.00

28 тур

10 мая (пятница)

«Оренбург» — «Урал» 11.30

«Динамо» — «Ростов» 14.00

«Анжи» — «Арсенал» 16.30

«Локомотив» — «Рубин» 19.00

11 мая (суббота)

«Енисей» — «Краснодар» 14.00

«Ахмат» — «Крылья Советов» 16.30

12 мая (воскресенье)

«Спартак Москва» — «Уфа» 16.30

«Зенит» – ЦСКА 19.00

15, 16 мая (среда, четверг)

Матчи 1/2 финала Кубка России 2018/2019

29 тур

18 мая (суббота)

«Уфа» — «Оренбург» 14.00

ЦСКА — «Ахмат» 16.30

«Крылья Советов» — «Спартак Москва» 19.00

19 мая (воскресенье)

«Урал» — «Локомотив» 11.30

«Енисей» — «Динамо» 14.00

«Арсенал» — «Краснодар» 16.30

«Ростов» — «Зенит» 19.00

20 мая (понедельник)

«Рубин» — «Анжи» 19.00

22 мая (среда) Финальный матч Кубка России 2018/2019 гг.

30 тур

26 мая (воскресенье)

ЦСКА — «Крылья Советов» 14.00

«Ахмат» — «Ростов» 14.00

«Зенит» — «Енисей» 14.00

«Динамо» — «Арсенал» 14.00

«Краснодар» — «Рубин» 14.00

«Анжи» — «Урал» 14.00

«Локомотив» — «Уфа» 14.00

«Оренбург» — «Спартак Москва» 14.00

30 мая, 2 июня (четверг, воскресенье) Стыковые матчи РФПЛ – ФНЛ