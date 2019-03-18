Стали известны даты проведения оставшихся матчей РПЛ

Стали известны даты проведения оставшихся матчей чемпионата России в нынешнем сезоне. Об этом сообщает официальный сайт РПЛ.
3 апреля (среда)
Матч 16 тура
«Оренбург» — «Крылья Советов» 17.00
3, 4 апреля (среда, четверг)
Матчи 1/2 финала Кубка России 2018/2019
22 тур
6 апреля (суббота)
«Анжи» — «Динамо» 14.00
«Краснодар» — «Крылья Советов» 16.30
«Спартак Москва» – ЦСКА 19.00
7 апреля (воскресенье)
«Уфа» — «Ростов» 11.30
«Урал» — «Енисей» 14.00
«Рубин» — «Арсенал» 16.30
«Локомотив» — «Зенит» 19.00
8 апреля (понедельник)
«Оренбург» — «Ахмат» 17.00
23 тур
12 апреля (пятница)
«Крылья Советов» — «Рубин» 18.30
13 апреля (суббота)
«Енисей» — «Уфа» 11.30
«Арсенал» — «Урал» 14.00
ЦСКА — «Оренбург» 16.30
«Ахмат» — «Локомотив» 19.00
14 апреля (воскресенье)
«Динамо» — «Краснодар» 14.00
«Зенит» — «Анжи» 16.30
«Ростов» — «Спартак Москва» 19.00
24 тур
19 апреля (пятница)
«Анжи» — «Ахмат» 19.30
20 апреля (суббота)
«Уфа» — «Арсенал» 11.30
«Оренбург» — «Ростов» 14.00
«Динамо» — «Крылья Советов» 16.30
«Локомотив» – ЦСКА 19.00
«Краснодар» — «Зенит» 21.00
21 апреля (воскресенье)
«Урал» — «Рубин» 16.30
«Спартак Москва» — «Енисей» 19.00
25 тур
24 апреля (среда)
«Ростов» — «Локомотив» 19.00
«Рубин» — «Уфа» 19.30
«Ахмат» — «Краснодар» 19.00
ЦСКА — «Анжи» 19.30
«Зенит» — «Динамо» 21.00
25 апреля (четверг)
«Енисей» — «Оренбург» 16.00
«Крылья Советов» — «Урал» 18.30
«Арсенал» — «Спартак Москва» 20.30
26 тур
27 апреля (суббота)
«Анжи» — «Ростов» 16.30
«Динамо» — «Ахмат» 19.00
28 апреля (воскресенье)
«Уфа» — «Урал» 11.30
«Спартак Москва» — «Рубин» 14.00
«Зенит» — «Крылья Советов» 16.30
«Краснодар» – ЦСКА 19.00
«Локомотив» — «Енисей» 21.00
29 апреля (понедельник)
«Оренбург» — «Арсенал» 17.00
27 тур
3 мая (пятница)
«Енисей» — «Анжи» 14.00
«Рубин» — «Оренбург» 16.30
4 мая (суббота)
«Урал» — «Спартак Москва» 14.00
«Ахмат» — «Зенит» 16.30
«Арсенал» — «Локомотив» 19.00
5 мая (воскресенье)
«Крылья Советов» — «Уфа» 14.00
ЦСКА — «Динамо» 16.30
«Ростов» — «Краснодар» 19.00
28 тур
10 мая (пятница)
«Оренбург» — «Урал» 11.30
«Динамо» — «Ростов» 14.00
«Анжи» — «Арсенал» 16.30
«Локомотив» — «Рубин» 19.00
11 мая (суббота)
«Енисей» — «Краснодар» 14.00
«Ахмат» — «Крылья Советов» 16.30
12 мая (воскресенье)
«Спартак Москва» — «Уфа» 16.30
«Зенит» – ЦСКА 19.00
15, 16 мая (среда, четверг)
Матчи 1/2 финала Кубка России 2018/2019
29 тур
18 мая (суббота)
«Уфа» — «Оренбург» 14.00
ЦСКА — «Ахмат» 16.30
«Крылья Советов» — «Спартак Москва» 19.00
19 мая (воскресенье)
«Урал» — «Локомотив» 11.30
«Енисей» — «Динамо» 14.00
«Арсенал» — «Краснодар» 16.30
«Ростов» — «Зенит» 19.00
20 мая (понедельник)
«Рубин» — «Анжи» 19.00
22 мая (среда) Финальный матч Кубка России 2018/2019 гг.
30 тур
26 мая (воскресенье)
ЦСКА — «Крылья Советов» 14.00
«Ахмат» — «Ростов» 14.00
«Зенит» — «Енисей» 14.00
«Динамо» — «Арсенал» 14.00
«Краснодар» — «Рубин» 14.00
«Анжи» — «Урал» 14.00
«Локомотив» — «Уфа» 14.00
«Оренбург» — «Спартак Москва» 14.00
30 мая, 2 июня (четверг, воскресенье) Стыковые матчи РФПЛ – ФНЛ