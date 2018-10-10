Кокорин и Мамаев не пришли в полицию — их принудительно доставят в участок к 15 часам

Общественный деятель Павел Пятницкий в курсе ситуации с опальными футболистами. Он рассказал, что к 15 часам по московскому времени футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут доставлены в отделение полиции.

«Кокорин и Мамаев принудительно будут доставлены в ГСУ ГУ МВД Москвы к 15 часам. Самостоятельно явиться к назначенному времени (13:00) они не захотели. Это в очередной раз показывает, что ничего крамольного они не видят в своих действиях и просто плюнули и на общество, и на закон.

С высокой долей вероятности предполагаю, что после допроса в отношении Кокорина и Мамаева будет избрана мера пресечения в виде ареста. До этой минуты они могли избежать лишения свободы на период следствия», – написал Пятницкий.

Кокорин и Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

За два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои».

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Павла Пятницкого

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»