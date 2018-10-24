«Томь» может рассчитаться с долгами перед футболистами в 2018 году

Руководство «Томи» собирается погасить задолженности по зарплате перед футболистами до конца текущего года. Об этом сообщила генеральный директор команды Татьяна Смирнова.
«В ближайшее время будут выделены деньги на погашение долгов по одной зарплате. По плану, до конца года должны полностью погасить задолженности перед футболистами нынешнего состава «Томи» и бывшими игроками», — заявила Смирнова.
Ранее футболист томичей Илья Кухарчук рассказал, что клубные долги по зарплате составляют четыре месяца, а задолженность по премиальным — с прошлого сезона.
Напомним, из-за невыплаты долгов игроки «Томи» устроили акцию протеста, выйдя на матч против «Сочи» через несколько минут после его начала. В 17 турах ФНЛ сибиряки набрали 35 очков идут на втором месте в таблице, уступая лидирующему «Тамбову» только по дополнительным показателям.
Фото: пресс-служба «Томи»
Источник: Р-Спорт
Источник: Р-Спорт