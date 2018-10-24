«Томь» может рассчитаться с долгами перед футболистами в 2018 году

Руководство «Томи» собирается погасить задолженности по зарплате перед футболистами до конца текущего года. Об этом сообщила генеральный директор команды Татьяна Смирнова.

«В ближайшее время будут выделены деньги на погашение долгов по одной зарплате. По плану, до конца года должны полностью погасить задолженности перед футболистами нынешнего состава «Томи» и бывшими игроками», — заявила Смирнова.