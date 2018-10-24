Робин ван Перси объявил сказал, когда завершит карьеру футболиста

35-летний нападающий «Фейеноорда» Робин ван Перси рассказал, когда планирует завершить профессиональную карьеру. Он обещал это сделать совсем скоро.

«Когда завершу? Думаю, в конце текущего сезона. Мне уже будет 36 лет, и я отыграл на профессиональном уровне 18 лет. С 5 лет я занимался исключительно футболом. Также не считаю, что мое возвращение в «Фейеноорд» будет признано успешным только в случае, если мы станем чемпионами страны. В целом, его и так можно считать успешным. Но, к сожалению, я больше не был счастлив. Я не хотел заканчивать карьеру, лишившись удовольствия от игры.

Это удовольствие вернулось ко мне в «Фейеноорде». Я хочу помогать другим игрокам, делиться с ними опытом здесь. Стараюсь помогать товарищам», — сказал ван Перси.

Напомним, голландский футболист перешел в «Фейеноорд» из «Фенербахче» в 2018 году.

За 9 игр чемпионата Нидерландов Робин ван Перси забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: AD