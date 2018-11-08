Илья Геркус: «Мы создали новое произведение искусства»

Автор: Роман Шлуинский 0

В Москве на домашнем стадионе «Локомотива» прошла презентация росписи в исполнении известного художника Покраса Лампаса. В ней также приняли участие генеральный директор «железнодорожников» Илья Геркус и нападающий Федор Смолов.

«Я считаю, что это выдающийся пионерский проект. Мы создали новое произведение искусства, которое каждый зритель может воспринимать, приходя на наши матчи. Многие болельщики смогут быть внутри картины», — сказал Илья Геркус.

«Спорт и футбол вышли за рамки эмоций того времени, которое мы проводим за просмотром матча. Поэтому искусство может помочь обрести в этом новый смысл. Идея этой росписи «У нас свой путь» — вещь, близкая каждому из нас. Это история извилистая, сложная. Такой слоган — это очень смело. Когда делается такой большой проект в России, такие рекорды, то мнение людей из других стран меняется.

Проект начали создавать еще летом, потому что он нуждается в большой подготовке. На саму роспись у нас ушел месяц работы. Работали с большими кистями, по 1 метру и 20 сантиметров каждая», — рассказал Покрас Лампас

Федор Смолов тоже поделился своим мнением о работе российского художника: «Я осведомлен творчеством Покраса и считаю, что это сотрудничество свидетельствует о том, что ФК «Локомотив» идет в ногу со временем, привлекая таким образом молодых творческих людей. Я думаю, что это сотрудничество послужит примером. Очень круто быть частью этого проекта»

Напомним, известный художник Покрас Лампас расписал более 11 тысяч квадратных метров площади перед стадионом «Локомотив» в Черкизово. Огромное граффити стало совместным проектом каллиграфиста с футбольным клубом.

Фото: Эрнест Эм
Источник: Еженедельник «Футбол»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

РПЛ. 7 тур. «Локомотив» — «Динамо» — 1:1. Москва. «РЖД Арена». 14 сентября 2018 г.

Федор Смолов пропустит месяц из-за травмы плеча

РПЛ. 7 тур. «Локомотив» — «Динамо» — 1:1. Москва. «РЖД Арена». 14 сентября 2018 г.

Федор Смолов прооперирован в связи с травмой ключицы

Лига чемпионов. 3 тур. «Локомотив» — «Порту» — 1:3. Москва. «РЖД Арена». 24 октября 2018 г.

Юрий Семин написал книгу о том, как ему мешают работать в «Локомотиве»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 