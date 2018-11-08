Илья Геркус: «Мы создали новое произведение искусства»

В Москве на домашнем стадионе «Локомотива» прошла презентация росписи в исполнении известного художника Покраса Лампаса. В ней также приняли участие генеральный директор «железнодорожников» Илья Геркус и нападающий Федор Смолов.

«Я считаю, что это выдающийся пионерский проект. Мы создали новое произведение искусства, которое каждый зритель может воспринимать, приходя на наши матчи. Многие болельщики смогут быть внутри картины», — сказал Илья Геркус.

«Спорт и футбол вышли за рамки эмоций того времени, которое мы проводим за просмотром матча. Поэтому искусство может помочь обрести в этом новый смысл. Идея этой росписи «У нас свой путь» — вещь, близкая каждому из нас. Это история извилистая, сложная. Такой слоган — это очень смело. Когда делается такой большой проект в России, такие рекорды, то мнение людей из других стран меняется.

Проект начали создавать еще летом, потому что он нуждается в большой подготовке. На саму роспись у нас ушел месяц работы. Работали с большими кистями, по 1 метру и 20 сантиметров каждая», — рассказал Покрас Лампас

Федор Смолов тоже поделился своим мнением о работе российского художника: «Я осведомлен творчеством Покраса и считаю, что это сотрудничество свидетельствует о том, что ФК «Локомотив» идет в ногу со временем, привлекая таким образом молодых творческих людей. Я думаю, что это сотрудничество послужит примером. Очень круто быть частью этого проекта»

Напомним, известный художник Покрас Лампас расписал более 11 тысяч квадратных метров площади перед стадионом «Локомотив» в Черкизово. Огромное граффити стало совместным проектом каллиграфиста с футбольным клубом.

Фото: Эрнест Эм

Источник: Еженедельник «Футбол»