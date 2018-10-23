У Лионеля Месси возникла проблема из-за сломанной руки

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси столкнулся с проблемами после травмы, полученной в матче девятого тура испанской Примеры с «Севильей» (4:2). Напомним, футболист сломал руку.

В середине первого тайма встречи аргентинец неудачно приземлился на правую руку, после чего был вынужден покинуть поле. После этого он был отправлен в больницу, где врачи диагностировали ему перелом лучевой кости.

Теперь у Месси возникли проблемы со сном. Футболист не может уснуть из-за болевых ощущений в руке, из-за чего врачам приходится снижать дискомфорт с помощью препаратов. «Барселона» ранее заявила, что восстановление форварда займёт около трёх недель, однако, по словам издания, медики, работающие вне клуба, опасаются, что игрок оправится от травмы значительно позже.

Ожидается, что аргентинец пропустит матчи Примеры с «Реалом» (28 октября) и «Райо Вальекано» (4 ноября), а также обе встречи Лиги чемпионов с «Интером» (24 октября и 6 ноября).

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es