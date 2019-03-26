Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может продолжить карьеру в Испании. В услугах англичанина заинтересована «Барселона».

Каталонцы высоко оценивают 21-летнего футболиста, так как он молод и технически оснащен. Это позволяет ему играть в любом топ-клубе.

Отмечается, что «Барселона» уже интересовалась ситуацией с контрактом Рэшфорда и его зарплатой. Напомним, соглашение Маркуса с «МЮ» рассчитано до 2020 года.

Ранее сообщалось, что каталонцам также интересны Лука Йович из «Айнтрахта» и Антуан Гризманн из «Атлетико».

В нынешнем сезоне Маркус Рэшфорд сыграл в 26 встречах Английской Премьер-лиги. 21-летний футболист забил 9 мячей и отдал 6 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo