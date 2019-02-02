Мадридский «Реал» хочет обменять Карима Бензема на Неймара

«Реал» по-прежнему заинтересован в услугах нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара. Руководство «сливочных» намерено предложить французскому клубу обмен.

По информации источника, мадридский клуб готов заплатить парижанам за Неймара 120 млн евро и обменять его на форварда Карима Бензема. В обмене заинтересован лично президент «Реала» Флорентино Перес.

Контракт Бензема с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. Соглашение Неймара с «ПСЖ» действует до 30 июня 2022 года. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» заинтересован в приобретении Бензема.

В нынешнем сезоне 31-летний французский форвард принял участие в 21 матче за «Реал» в испанской Примере, записав на свой счет 9 голов и 2 результативные передачи.

Неймар сыграл в 13 матчах за «ПСЖ», забил 13 голов и отдал 7 результативных передач. На данный момент 26-летний бразилец проходит восстановление после травмы.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com (EN)