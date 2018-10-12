Александр Самедов: «Должна быть очень веская причина, чтобы Мамаев и Кокорин так поступили»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов высказался на тему скандальной истории с Павлом Мамаевым и Александром Кокориным. Хавбек уверен, что у игроков была веская причина, чтобы совершить преступление.

«Произошедшая ситуация с ребятами поражает до глубины души. Мы знаем их не один год. Я знаю их и как профессионалов, и как людей. Должна быть очень веская причина, чтобы парни так поступили.

То, что случилось, и то, что происходит сейчас, выходит за разумные пределы. Давайте не будем делать поспешных выводов. Правосудие и линчевание стоят по разные стороны!» – написал Самедов.

Напомним, нападающий «Зенита» Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев стали фигурантами уголовного дела о драках в центре Москвы. В четверг суд заключил обоих футболистов под стражу до 8 декабря.

Фото: Global Look Press

Источник: Инстаграм Александра Самедова