Клубы РПЛ установят VAR за свой счет

Советник президента РФС по правовым вопросам Максим Рогачев направил в премьер-лигу письмо с предложениями по введению системы видеоповторов (VAR) на матчах РПЛ. РФС сообщил, что этап внедрения VAR осуществляется РПЛ и клубами самостоятельно и за свой счет.

В письме содержатся предложения:

– РФС берет обязательства по запуску проекта VAR к решающим матчам Кубка России и стыковым матчам между командами РПЛ и ФНЛ сезона-2018/19. На этом этапе проекта будут заключены договоры с интегратором и технологическим провайдером проекта (общее обеспечение проекта, обеспечение помещением, оборудованием, программным комплексом), подготовку судей и технического персонала, для работы с VAR.

– На втором этапе проекта сообщается о проведении РФС и РПЛ действий по внедрению системы VAR в премьер-лиге в сезоне-2019/20.

– Подготовительный этап (ноябрь 2018-июль 2019) будет профинансирован РФС за счет части отчислений букмекерских контор в пользу РФС.

– Премьер-лига, по мнению РФС, должна не позднее февраля 2019 года выбрать вариант технологического обеспечения системы VAR, определить провайдера проекта, установить план закупки и монтажа оборудования на каждом стадионе РПЛ.

– РФС особо обращает внимание на то, что этот этап внедрения VAR осуществляется РПЛ и клубами самостоятельно и за свой счет.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»