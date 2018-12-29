Адвокат Мамаева опроверг новость о заявлении его подопечного в адрес Соловчука

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, опроверг информацию о том, что его клиент обвинил водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука в нанесении побоев. Он объяснил, что он и его подопечный, Павел Мамаев, вообще выступают за мирное урегулирование конфликта.

«Информация о том, что Павел Мамаев написал заявление в адрес Соловчука в связи с побоями, не соответствует действительности. Мы, наоборот, заявляли о примирении, и речь о подаче такого заявления не ведется. Все должно расцениваться в квалификации действий. Хулиганских побуждений не было, как утверждает следствие. Была личная неприязнь, которая возникла в том числе из-за потерпевшего, который причастен к конфликту. Повторюсь, мы выступаем за мирное урегулирование конфликта и прекращение дела по примирению сторон», — сказал Бушманов.

Напомним, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин находятся в СИЗО «Бутырка» и обвиняются в избиении нескольких человек в центре Москвы.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»