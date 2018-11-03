Лионель Месси подозревается в отмывании денег

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси и его отец Хорхе Месси подозреваются в отмывании денег. Обвинения в адрес футболиста и его отца выдвинул прокурор по экономическим вопросам Пабло Турано.

Сообщается, что прокурор занялся тщательной проверкой деятельности благотворительного фонда Месси и обнаружил, что фонд мог использоваться как средство для отмывания денег. Деньги, поступавшие на счет благотворительного фонда, переправлялись на счета в офшорных зонах, а значит, не декларировались.

На данный момент рассматривается возможность возбуждения уголовного дела против футболиста и его отца. Напомним, ранее Месси был осужден в Испании за неуплату налогов. Игрок избежал тюремного заключения, заплатив штраф в размере € 250 тыс.

Фото: Global Look Press
Источник: Todo Noticias

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