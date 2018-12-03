Лука Модрич станет обладателем «Золотого мяча»

Появился инсайд по итоговой таблице голосования по «Золотому мячу»-2018. Были сфотографированы итоговые результаты на странице завтрашнего номера France Football.

Официально имя победителя и остальные результаты будут объявлены на сегодняшней церемонии, которая пройдет в Париже. Начало – в 23:00 по московскому времени.

1. Лука Модрич («Реал», Хорватия)

2. Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия)

3. Антуан Гризманн («Атлетико», Франция)

4. Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция)

5. Лионель Месси («Барселона», Аргентина)

6. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет)

7. Рафаэль Варан («Реал», Франция)

8. Эден Азар («Челси», Бельгия)

9. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия)

10. Харри Кейн («Тоттенхэм», Англия)

11. Нголо Канте («Челси», Франция)

12. Неймар («ПСЖ», Бразилия)

13. Луис Суарес («Барселона», Уругвай)

14. Тибо Куртуа («Реал», Бельгия)

15. Поль Погба («Манчестер Юнайтед», Франция)

16. Серхио Агуэро («Манчестер Сити», Аргентина)

17. Гарет Бэйл («Реал», Уэльс)

17. Карим Бензема («Реал», Франция)

19. Роберто Фирмино («Ливерпуль», Бразилия)

19. Серхио Рамос («Реал», Испания)

19. Иван Ракитич («Барселона», Хорватия)

22. Садьо Мане («Ливерпуль», Сенегал)

22. Эдинсон Кавани («ПСЖ», Уругвай)

22. Марсело («Реал», Бразилия)

25. Ян Облак («Атлетико», Словения)

25. Марио Манджукич («Ювентус», Хорватия)

25. Алиссон («Ливерпуль», Бразилия)

28. Диего Годин («Атлетико», Уругвай)

29. Уго Льорис («Тоттенхэм», Франция)

29. Иско («Реал», Испания)

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер-аккаунт Voilastan