Эден Азар: «Челси» слишком рано думать о чемпионстве»

Автор: Владимир Шевелев 0

Эден Азар

Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился мнением о матче с «Саутгемптоном». «Синие» победили (3:0).

«Мы наслаждаемся хорошей игрой и голами. В первом тайме было нелегко, соперник не реализовал отличные моменты, а нам немного повезло с первым голом. Но во втором тайме мы контролировали игру.

Не знаю, играл ли я когда-либо лучше, чем сейчас. Я хорошо играю, потому что мы играем в хороший футбол. Я хочу продолжить делать это и продолжать оставлять всех счастливыми.

Я не думаю о личных целях. Я счастлив, пока мы побеждаем. Возможно, мне стоит об этом подумать. Некоторые думают только о голах.

Слишком рано думать о чемпионстве. Мы знаем, как сложно побеждать. Но здорово быть в лидерах. Возможно, в автобусе посмотрим матч «Ливерпуля» с «Ман Сити», – сказал Азар.

Фото: Global Look Press

Источник:  BBC

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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